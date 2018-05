Partilhar o artigo Pep Guardiola renovou com Manchester City até 2021 Imprimir o artigo Pep Guardiola renovou com Manchester City até 2021 Enviar por email o artigo Pep Guardiola renovou com Manchester City até 2021 Aumentar a fonte do artigo Pep Guardiola renovou com Manchester City até 2021 Diminuir a fonte do artigo Pep Guardiola renovou com Manchester City até 2021 Ouvir o artigo Pep Guardiola renovou com Manchester City até 2021

Tópicos:

Anfield Road, Ligas, Mansour, Manchester City,