PSG campeão europeu. As grandes figuras da conquista parisiense

Mesmo assim, o treinador Luis Enrique continuava a manter um plantel de grandes jogadores mas a maioria dos especialistas nunca considerou o PSG como um candidato sério a ser campeão europeu. O domínio no futebol em França continuou mas esse já era de se esperar.





A primeira parte da temporada na fase de liga da Liga dos Campeões não deixou um grande prenúncio para o que viria na segunda metade.

Sem que poucos o esperassem os parisienses partiram para uma fase a eliminar de Liga dos Campeões praticamente perfeita, que só terminou em Munique e com uma goleada nunca antes vista numa final: 5-0 ao Inter de Milão.



Para chegar até ao dia 31 de maio, Luis Enrique teve de saber juntar todas as peças e fazê-las encaixar da melhor maneira. Depois das individualidades, o PSG tornou-se no epítome do futebol coletivo e do espírito solidário dentro das quatro linhas. Para isso, vários jogadores se destacaram nesta caminhada.

Ousmane Dembélé

É verdade que não marcou na goleada aplicada ao Inter de Milão mas não é por isso que deixou de ser menos importante. A verdade é que Dembélé foi a grande figura do PSG de Luis Enrique e os números provam-no. Depois de vários anos em Barcelona onde não se impôs de forma clara, a aposta pela capital francesa acabou por ser de sucesso para o internacional francês.

Désiré Doué

Para quem não estava a par da qualidade do jovem, os dois golos na final deixaram um cartão de visita impossível de ignorar. Com apenas 19 anos, Doué veio para ficar. Contratado ao Rennes no início da temporada, o jogador de apenas 19 anos foi outra das grandes figuras do PSG na temporada.

Vitinha



O terceiro golo do PSG em Munique é um exemplo perfeito. O médio português desceu e com calma e maestria foi distribuindo jogo até conseguir sair a jogar da primeira linha de pressão do Inter. Encontrou Dembélé, que com um toque de mestre, voltou a deixar a bola para Vitinha.





Gianluigi Donnarumma

Achraf Hakimi e Nuno Mendes

Apesar dos seus 26 anos, é dos mais experientes da equipa de Luis Enrique. É defesa direito mas corre quilómetros por partida, não só a defender mas especialmente a atacar.



Hakimi, apesar da posição mais baixa no campo, foi também um das grandes figuras do novo campeão europeu.

Khvicha Kvaratskhelia

João Neves

