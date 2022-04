Rafa falha visita do Benfica a Liverpool

O internacional português falhou o último treino antes da viagem para Inglaterra "devido a um pequeno desconforto físico", segundo informou o clube da Luz, e será a principal ausência da formação comandada por Nélson Veríssimo para o duelo em Anfield Road.

Entre os 24 eleitos pelo técnico está o central Pedro Álvaro, de 22 anos, que tem atuado pela equipa B dos `encarnados`.

De regresso às opções estão o lateral espanhol Grimaldo e o médio alemão Weigl, que tinham sido poupados no jogo com o Belenenses SAD, no sábado, para a I Liga, bem como o central belga Vertonghen, que cumpriu castigo frente aos `azuis`.

Benfica e Liverpool jogam na quarta-feira, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que será dirigido pelo neerlandês Serdar Gözübüyük.

Os `reds` venceram o encontro da primeira mão por 3-1, no Estádio da Luz, com golos de Konaté, Sadio Mané e Luis Díaz, enquanto Darwin Núñez reduziu para as `águias`.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Svilar, Helton e Vlachodimos.

- Defesas: Lázaro, Pedro Álvaro, Morato, Gilberto, Grimaldo, André Almeida, Otamendi e Vertonghen.

- Médios: Meité, Radonjic, Everton, Gil Dias, Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves, Weigl, Taarabt e João Mário.

- Avançados: Gonçalo Ramos, Seferovic, Yaremchuk e Darwin.