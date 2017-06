Real Madrid tenta a 12.ª `Champions`, Juventus a terceira

RTP 03 Jun, 2017, 10:37 / atualizado em 03 Jun, 2017, 10:39 | Liga dos Campeões

Em Cardiff, no estádio nacional do País de Gales, o Real Madrid vai tentar acabar com a 'maldição' dos detentores do título na 'era Champions', precisando de bater a Juventus para se tornar a primeira equipa a revalidar o título europeu de futebol desde 1989/90.



Depois dos cetros consecutivos do AC Milan, em 1989 e 1990, o segundo após uma final com o Benfica (1-0), nenhuma equipa logrou o 'bis', sendo que os 'merengues', que contam nas suas fileiras ainda com Pepe e Fábio Coentrão, voltam a ter nova chance.



Esta será também a oportunidade de Cristiano Ronaldo pelo menos igualar os três golos de Eusébio em finais da principal prova europeia de clubes.



O internacional português vai disputar a sua quinta final da 'Champions', tendo anotado dois golos nas finais anteriores, um frente ao Chelsea, ao serviço do Manchester United, em 2008/2009, e outro já ao serviço dos 'merengues', frente ao Atlético de Madrid, na final de 2013/2014, em Lisboa.



Enquanto o Real Madrid tenta alargar o seu recorde de conquistas para 12 na sua 16.ª final, a Juventus é a recordista de finais perdidas com seis, pelo que tenta evitar subir esse recorde negativo e chegar ao terceiro triunfo.



O encontro de Cardiff está agendado para as 19h45 em Lisboa, vai ser dirigido pelo alemão Felix Brych e será transmitido em direto pela RTP.



(com Lusa)