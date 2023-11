Real Sociedad espera jogo "completamente diferente" com Benfica

Depois de vencer por 1-0 no Estádio da Luz na ronda anterior, a equipa do português André Silva conta com um "encontro importantíssimo em que os adeptos possam criar uma grande onda" para poderem voltar a triunfar.



"Vamos dar tudo pelos adeptos. Temos de demonstrar que somos um grande clube, dentro e fora do terreno de jogo, manter-nos fiéis a nós mesmos. Juntos, será mais fácil ganhar", assegurou o técnico.



Segundo Alguacil, o Benfica é "uma grande equipa, que vem para dar tudo numa partida muito complicada" ante o campeão de Portugal, "que são rivais que não se rendem".



Quanto ao momento no grupo, em que lideram com sete pontos, os mesmos do Inter de Milão, o treinador destacou a primeira metade como "um bom início", mas "ainda faltam três jogos".



Os 'encarnados' são últimos, ainda sem pontuar e pleno de derrotas, sem qualquer golo marcado, enquanto o Salzburgo é terceiro, com três.



Em San Sebastián, Barrenetxea equiparou este jogo "a uma final" e falou do "sonho de jogar a 'Champions'" para todo o plantel, que sente "a pressão da competição como todas as equipas".



"É um jogo crucial para nós, queremos estar nos oitavos de final e também desfrutar com os adeptos. O Benfica é um grande clube, com jogadores de muita qualidade. Será muito duro, mas estamos focados no nosso futebol", declarou.



Real Sociedad e Benfica defrontam-se quarta-feira pelas 17:45 de Lisboa, na quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões, em partida arbitrada pelo inglês Anthony Taylor.