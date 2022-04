Recital de Benzema no terreno do Chelsea, Villarreal surpreende gigante alemão

A grande figura do jogo foi o avançado francês Karim Benzema, autor de um 'hat-trick', com dois golos no espaço de três minutos, aos 21 e 24, este último um golo fantástico de cabeça, e outro no início da segunda parte, a beneficiar de um erro do guarda-redes Edouard Mendy.



Este erro do guardião senegalês revelou-se determinante para o desfecho da partida e deixou o Real Madrid com um 'pé e meio' nas meias-finais, onde não chegava desde a época 2017/18, quando eliminou o Bayern Munique nessa fase da prova e acabou por se sagrar campeão europeu, com Cristiano Ronaldo no onze.



O avançado francês cometeu ainda a proeza de ter sido o primeiro jogador a marcar um 'hat-trick' ao Chelsea na Liga dos Campeões.



O Chelsea, que foi derrotado na última jornada da 'Premier League' pelo Brentford, por 4-1, em casa, confirmou a crise que atravessa e que coincidiu com os problemas que o clube tem vivido desde o início da guerra na Ucrânia e que levou ao afastamento de Roman Abramovich e aos condicionalismos financeiros com que se viu confrontado.



Na outra partida dos quartos de final, os espanhóis do Villarreal surpreenderam o Bayern Munique e a Europa do futebol ao baterem o gigante germânico por 1-0, com um golo do avançado neerlandês Arnaut Danjuma, logo aos oito minutos.



A verdade é que a equipa orientada pelo experiente técnico Unai Emery marcou cedo e não só não permitiu que o Bayern mandasse no jogo, como esteve sempre mais perto de chegar ao segundo golo do que sofrer o empate, apesar de ter sofrido uma maior pressão nos derradeiros minutos, que obrigou a equipa a defender com o bloco mais baixo.



A proeza do Villarreal foi de tal monta que foi a primeira equipa a impedir o Bayern Munique de marcar um golo nos últimos 31 jogos na 'Champions', o que tinha acontecido pela última vez em fevereiro de 2019, frente ao Liverpool (0-0), para os oitavos de final da competição.



A segunda mão destes dois jogos está marcada para a próxima terça-feira, no Santiago Bernabéu, em Madrid, e Allianz Arena, em Munique.