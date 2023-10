Roger Schmidt. "Não temos medo do Inter e é possível vencer"

Apesar da estreia amarga no Grupo D da 'Champions', com uma derrota na receção aos austríacos do Salzburgo (2-0), as 'águias' chegam a Milão motivadas pela vitória frente ao FC Porto (1-0) no campeonato, porém, na terça-feira, vão medir forças com os finalistas vencidos na última edição do torneio e que eliminaram, precisamente, os 'encarnados' nos quartos de final.



"Não temos medo do Inter, temos é sempre respeito pelos adversários. Medo, nunca. O Inter está onde terminou a última época. Esteve muito próximo de ganhar a 'Champions', está na liderança do campeonato, não perdeu jogadores chave e tem o mesmo treinador", começou por dizer o técnico dos 'encarnados', na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de terça-feira.



Para levar a melhor sobre o Inter, no sexto confronto entre as duas equipas nas competições europeias, o Benfica, que procura ainda a primeira vitória frente aos 'nerazzurri', somando dois empates e três derrotas nos cinco jogos disputados, tem de jogar o seu "melhor futebol e estar preparado para tudo", segundo Schmidt.



"Praticamos um futebol de sucesso e claro que é possível vencer o Inter. Na Champions da época passada, aqui, também foi muito complicado e, no final, terminou empatado a três golos. Acreditamos muito em nós e estamos prontos", apontou.



Embora reconheça que o cenário para atingir os oitavos de final da prova seja, agora, mais complicado, face à derrota na Luz com os austríacos, Schmidt apenas está concentrado em somar pontos contra o líder da Serie A.



"Só há seis jogos para fazer a diferença e a situação é mais difícil, mas não é decisivo amanhã (terça-feira). Todos os jogos são decisivos na fase de grupos e a próxima oportunidade é aqui (em Itália). É difícil, sim, e seria fantástico ganhar. Um ponto podia ser bom", terminou.



Por sua vez, o argentino Ángel Di María fez a antevisão ao duelo com os 'nerazzurri', alertando para as dificuldades de jogar em San Siro, onde os 'encarnados' não vão poder contar com o apoio dos adeptos, devido a um castigo aplicado pela UEFA.



"Vai ser um jogo muito difícil, contra jogadores que têm muita qualidade. O ambiente aqui em Milão ajuda muito o Inter e temos de que estar a 100% para conseguir um bom resultado", perspetivou.



Depois, falou do grande momento de forma que atravessa (seis golos e uma assistência), na segunda passagem pelo clube lisboeta.



"Nem sempre se pode ser decisivo, mas estou muito feliz por ajudar o clube e fazer coias importantes. Estou muito feliz por ter voltado, sinto-me em casa, atravesso um bom momento e isso é importante para ajudar a equipa e o Benfica a ganhar títulos", concluiu.



Na terça-feira, Benfica e Inter Milão enfrentam-se no Estádio San Siro, em Itália, a partir das 20:00, num encontro da segunda jornada do Grupo D, que será dirigido pelo neerlandês Danny Makkelie.