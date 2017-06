Ronaldo a um golo do quinto título consecutivo de melhor marcador

Lusa 01 Jun, 2017, 10:09 / atualizado em 01 Jun, 2017, 10:27 | Liga dos Campeões

'Rei' absoluto dos goleadores da história da 'Champions', com 103, em 139 jogos, contra 94 de Lionel Messi, em 115 encontros, o 'capitão' da seleção lusa foi o melhor concretizador em 2007/2008 e nas últimas quatro épocas.



Na presente edição, Ronaldo é segundo, com 10 golos, apenas menos um do que Messi, que caiu nos quartos de final e já não se pode defender, sendo que, ainda assim, está na corrida a um sexto título de melhor marcador.



Se o '7' dos 'merengues' marcar um golo, ficam ambos com seis cetros, se o português 'bisar' ou fizer ainda melhor, passa a liderar por 6-5, resultado que será favorável ao '10' do 'Barça' caso o jogador luso fique em 'branco'.



Ainda ao serviço do Manchester United, Ronaldo foi o melhor marcador pela primeira vez em 2007/08, com oito golos, mas Messi respondeu com quatro títulos consecutivos, ao marcar nove em 2008/09, oito em 2009/10, 12 em 2010/11 e 14 em 2011/12.



Depois, voltou a ser de novo a vez do internacional luso, que marcou 12 golos em 2012/13 e um recorde de 17 na temporada seguinte.



Em 2013/14, Messi manteve um título de vantagem, mas passando a liderar por 5-4, já que ambos marcaram 10 golos, tal como o brasileiro Neymar, o único jogador que se intrometeu nesta luta na última década.



Na temporada transata, Cristiano Ronaldo selou o segundo melhor registo de sempre, com 16 tentos, e igualou os cinco cetros do argentino.



Em 2016/17, Messi parecia imparável, depois de uma primeira fase com 10 golos, em cinco jogos, contra apenas dois de Ronaldo, em seis. O avanço ainda cresceu para 11-2, com o argentino a marcar nos 'oitavos', na 'remontada' ao PSG (6-1).



Mas, o jogador luso 'renasceu' nos quartos de final, frente ao Bayern Munique, com um 'bis' na Alemanha (vitória por 2-1 do Real Madrid) e um 'hat-trick' no Bernabéu (triunfo por 4-2, após prolongamento), ainda que com dois tentos em fora de jogo.



Cristiano Ronaldo passou a contar 100 tentos na 'Champions' e, na presente época, ficou a quatro tentos de Messi, conseguindo reduzir a diferença para um no jogo seguinte, com novo 'hat-trick', na receção ao Atlético de Madrid (3-0).



Na segunda mão das meias-finais, o português poderia ter alcançado ou superado o '10' do 'Barça', mas ficou em 'branco' na sua última visita ao Vicente Calderón. Isco marcou pelos 'merengues', que perderam por 2-1.



No sábado, em Cardiff, Cristiano Ronaldo tem a última palavra, na final com a Juventus.