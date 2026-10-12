Rui Borges prepara Sporting para combater intensidade coletiva do Lens

"Na época passada, o Lens foi a equipa que mais cruzou na Liga francesa. Isso diz bem da sua qualidade e capacidade para meter muitos jogadores no último terço. É das equipas que cria mais situações de golo. Mudou de treinador, mas teve mais tempo nesta paragem [internacional] para assimilar as novas dinâmicas e ideias e fez um belíssimo jogo com o Lyon. Sabemos das dificuldades, mas faremos de tudo para estar preparados", admitiu o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Sporting e Lens procuram ampliar o registo vitorioso na fase principal da mais importante competição europeia de clubes, após terem triunfado na receção aos turcos do Galatasaray (3-1) e na visita aos checos do Slavia Praga (3-2), respetivamente, ambos com reviravolta, na ronda inaugural.

"Estamos focados em evoluir para encararmos da melhor forma estes desafios contra as melhores equipas da Europa, que nos pedem mais rigor, crescimento e qualidade. O Lens tem um ambiente difícil na sua casa, já bateu esta temporada o bicampeão europeu [Paris Saint-Germain, na Supertaça gaulesa] e conquistou a Taça de França em 2025/26", avaliou Rui Borges, à espera de um adversário "intenso, fortíssimo e corajoso".

O treinador admitiu efetuar "uma ou outra alteração" nas escolhas iniciais dos `leões` em relação à vitória com reviravolta no terreno do Sporting de Braga (3-1), na sexta-feira, em encontro da oitava jornada da I Liga portuguesa.

"Vimos de um jogo em que aumentámos o nosso nível, fomos melhores e ganhámos. Vamos ter uma partida um bocadinho à imagem dessa e que nos exigirá muito fisicamente. Temos de estar a um nível igual ou superior", alertou.

O Sporting testará a sua invencibilidade ao 10.º duelo em 2026/27, enquanto o Lens, do jovem avançado português Mezian Soares, já mudou de técnico, com Yannick Cahuzac a render o alemão Dino Toppmöller, e regressou aos triunfos na sexta-feira, ao ganhar em casa ao Lyon (2-1), orientado pelo luso Paulo Fonseca, na abertura da sexta jornada da Ligue 1.

"O Sporting é uma presença habitual na Liga dos Campeões. Somos um Mercedes. Podemos não ser topo de gama, mas já temos essa validação de sermos uma grande equipa, para a qual toda a gente olha com respeito e em que há muita qualidade. Não quero só valorizar a época passada, mas o crescimento contínuo do clube nesta competição. Sabemos que é uma prova difícil e queremos estar entre os melhores do mundo", afirmou Rui Borges.

Zeno Debast e Nuno Santos continuam ausentes das opções, ambos por lesão, e estão acompanhados no boletim clínico por Rodrigo Zalazar, que saiu com queixas musculares na coxa esquerda no duelo em Braga, onde foi suplente utilizado e esteve envolvido nos últimos dois golos do Sporting.

Rui Borges confirmou que o médio uruguaio também falhará a receção aos austríacos do LASK Linz, em 21 de outubro, na terceira jornada da Liga dos Campeões, numa conferência em que falou depois de João Simões.

Precavido para a qualidade do vice-campeão francês, o médio mostrou-se entusiasmado pelo recente regresso aos relvados, volvida uma intervenção cirúrgica ao quinto metatarso do pé direito e cinco meses de recuperação.

"Quem esteve perto de mim sabe o quão difícil foi. Mudou muita coisa na minha forma de ser. Sou mais paciente. Ao fim do dia, vejo as coisas pelo copo meio cheio. Faz parte do processo e foi uma aprendizagem", traçou.

Sporting e Lens, ambos com três pontos, defrontam-se na terça-feira, às 18:45 locais (17:45 em Lisboa), no Estádio Bollaert-Delelis, em Lens, em França, em jogo da segunda de oito jornadas da fase de liga da Liga dos Campeões, sob arbitragem do croata Igor Pajac.