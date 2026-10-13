Samu espera estrear-se a marcar na `Champions` no seu regresso a Sevilha

O avançado internacional espanhol, de 22 anos, deu os seus primeiros passos no futebol ao serviço do Nervión, clube sevilhano, e poderá ter, numa cidade que bem conhece, a sua estreia na principal competição europeia de clubes.

"É um jogo especial para mim, mas o mais importante é ganhar. Vimos aqui com um propósito, que é ganhar o jogo. O mais importante é ajudar a equipa, seja com golos ou com trabalho", afirmou o avançado espanhol, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da segunda jornada da Liga dos Campeões.

Samu, que regressou recentemente à competição após recuperação de uma lesão que o afastou desde fevereiro, ainda procura o primeiro golo da época, mas garantiu estar a recuperar o ritmo competitivo.

"O mais importante para mim é ganhar boas sensações e ritmo, que é o que mais custa, mas tenho-me sentido bem nos treinos e nos jogos. O caminho que me vai levar àquilo que mais gosto, que é marcar golos, não tardará em chegar", assegurou.

O espanhol considerou que o trabalho realizado durante a recuperação permitiu-lhe regressar em melhores condições físicas e afastou qualquer receio de uma recaída.

"Durante esse período trabalhei mais do que nunca. Graças ao trabalho que fiz no verão, sacrificando tudo, posso dizer que agora sinto-me melhor do que antes. Não tenho nenhum medo, a lesão é passado e estou preparado para o que vier. Sinto-me muito bem e muito confortável a jogar", salientou.

Questionado sobre a rivalidade entre Betis e Sevilha, Samu desvalorizou o passado na cidade e destacou a qualidade do adversário, que considera ter evoluído nas últimas temporadas.

Neste momento, o adversário dos `dragões` ocupa o terceiro lugar do campeonato espanhol, com 19 pontos, os mesmos que o Atlético de Madrid, segundo, e a cinco pontos do líder FC Barcelona.

"O Real Betis está a crescer muito e nos últimos anos tem desempenhado um papel importante na La Liga. Não vai ser um jogo fácil porque tem muitos jogadores de qualidade, mas o mais importante é focarmo-nos em nós e fazermos o que sabemos. A rivalidade entre o Real Betis e o Sevilha é-me indiferente, defendo o FC Porto e luto pelo meu clube", frisou.

Sobre o reencontro com Isco, com quem coincidiu na seleção espanhola, o ponta de lança reconheceu a qualidade do médio-ofensivo adversário, mas voltou a insistir na necessidade de os `dragões` se concentrarem no seu próprio desempenho.

A contar para a segunda ronda da fase de liga da Liga dos Campeões, o FC Porto, que perdeu na estreia, com o Manchester City, defronta o Betis, que regista já três pontos, na quarta-feira, a partir das 20:00 (21:00 locais), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, sob arbitragem do francês Clément Turpin.