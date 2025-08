Schjelderup "feliz" no Benfica

“Estou muito feliz no Benfica, sempre estive. Todos os jogadores querem jogar o máximo possível e contribuir para a equipa. Estou a trabalhar todos os dias, em especial os aspetos defensivos, para fazer o trabalho que tenho de fazer. Tive um início lento, precisei de voltar à melhor forma física, que já alcancei”, sublinhou, durante a antevisão ao duelo com o Nice, para a Liga dos Campeões.



Em conferência de imprensa de antevisão, no centro de treinos dos ‘encarnados’, no Seixal, Andreas Schjelderup, de 21 anos, negou os rumores que davam conta da vontade do próprio em sair do Benfica, por alegada falta de minutos de jogo, e assegurou que o plantel se encontra preparado para defrontar o conjunto francês.



“Estamos a sentir-nos bem. O Nice é um adversário muito físico, mas preparámo-nos bem e estamos prontos para este jogo”, expressou o jogador, que destacou a qualidade dos vários reforços que ingressaram nas ‘águias’ no mercado em curso.



O avançado considerou que representar o Benfica é “um sonho tornado realidade” e espera poder auxiliar dentro do terreno de jogo, independentemente do número de minutos que jogue, estando a trabalhar aspetos em que sente não ser tão forte.



“Estou a melhorar a cada dia que passa, nos aspetos defensivos e estar disposto a correr durante 90 minutos. Eu tenho de estar ao mais alto nível para fazer grandes coisas na Liga dos Campeões e no campeonato, para ajudar o clube”, salientou.



Instado a escolher o melhor e pior momento da anterior temporada ao serviço do Benfica, Schjelderup lembrou a Taça da Liga conquistada, por um lado, e a perda da Taça de Portugal, por outro, ambas tendo o Sporting como adversário na final.



“O melhor momento foi conquistar a Taça da Liga contra o Sporting. Foi o primeiro troféu da época. O pior momento foi a derrota na final da Taça de Portugal contra o Sporting, para mim e para toda a equipa”, recordou o jovem dianteiro norueguês.



Benfica e Nice defrontam-se às 20:00 de quarta-feira, no estádio Allianz Riviera, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com arbitragem do inglês Michael Oliver. O vencedor disputará o play-off.