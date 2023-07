Sporting de Braga defronta Backa Topola na terceira pré-eliminatória

Os bracarenses vão jogar a primeira mão em casa, em 08 ou 09 de agosto, com a segunda mão a ser disputada em 15 de agosto na Sérvia.



O Sporting de Braga, que, caso passe esta eliminatória, terá ainda de ultrapassar um play-off, procura juntar-se a Benfica e FC Porto na fase de grupos.



A partir das 14:00 (13:00 em Lisboa) será realizado o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, que contará com a presença do Arouca e do Vitória de Guimarães, caso a equipa minhota ultrapasse os eslovenos do Celje na segunda ronda de apuramento.