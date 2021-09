Sporting goleado, "tempestade" Haller em Alvalade

Sébastien Haller, ao segundo minuto, inaugurou o marcador em Alvalade. O mesmo Haller fez de cabeça o 2-0, aos 9 minutos, deixando o Sporting numa situação delicada, mas com muito tempo para respirar fundo e organizar ideias em campo.





Assim foi, porque ao passar da meia hora, Paulinho levou de novo a esperança aos adeptos e fez o 1-2.





No entanto, ainda antes do intervalo, o Ajax dilatou novamente a vantagem para 3-1, por Steven Berghuis.





Após o descanso, Haller voltou para marcar e fez o "hat trick", colocando o resultado em 4-1, em Alvalade.





Porro esteve perto do golo, mas atirou ao poste.





O jogo estava para Haller, marcou o seu 4.º golo, o 5-1 na partida. O Sporting saiu de Alvalade goleado pelos holandeses do Ajax, num jogo em que Rúben Amorim apostou na vitória e na aprendizagem, por a sua equipa ser menos experiente. O 5-1 final dará a Amorim algum trabalho de análise de forma a corrigir os errosnos próximos confrontos da Liga dos Campeões em futebol.





Contudo, a noite foi de Haller, autor de quatro golos, aos 02, 09, 51 e 63 minutos.





No outro jogo do agrupamento, o Borussia Dortmund, próximo adversário dos `leões`, em 28 de setembro, na Alemanha, venceu por 2-1 no reduto dos turcos do Besiktas.





c/Lusa