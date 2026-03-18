Sporting perde com Real Madrid e falha `meias` da UEFA Youth League

Flávio Gonçalves, que foi na terça-feira suplente na equipa principal, que goleou o Bodo/Glimt por 5-0, após prolongamento, e selou um lugar nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões, inaugurou o marcador, aos 43 minutos, após ‘oferta’ de Mario Rivas.



Na segunda parte, os ‘merengues’ conseguiram, no entanto, dar a volta ao resultado, com golos de Jacobo Ortega, aos 51 minutos, e Roberto Martín, aos 63, ambos assistidos por Carlos Díez.



Os ‘leões’, que tiveram menos tempo a bola e remataram menos, podem também queixar-se de alguma infelicidade, nomeadamente nos remates ao poste direito de Gabriel Silva, aos 19 minutos, com o resultado em ‘branco’, e aos 59, com 1-1.



A formação ‘merengue’ assumiu o comando da posse de bola desde o início, instalando-se no meio-campo contrário, mas os ‘leões’ foram-se aguentando-se sem passar por grandes sobressaltos e também assustaram num livre de Flávio Gonçalves.



A lesão de Lucas Taibo, substituído aos 15 minutos por Rafael Camacho, deixou aparentemente a equipa lusa intranquila, mas, após algumas dificuldades, foi Gabriel Silva que esteve perto de marcar, aos 19, num tiro rasteiro ao poste direito.



Os ‘merengues’ ripostaram por Roberto Martín (29 minutos), Daniel Yáñez (32) e Álvaro Lezcano (37), mas, aos 43, Mario Rivas fez um passe desastrado, isolando Flávio Gonçalves, que, com toda a calma, adiantou os ‘leões’.



O Real Madrid fechou a primeira parte a tentar a igualdade e entrou na segunda da mesma forma, com Alexis Ciria a atirar ao poste esquerdo, aos 47 minutos, antes de Jacobo Ortega empatar aos 51, assistido por Carlos Díez.



Os ‘leões’ responderam de imediato e Daniel Costa, aos 52 minutos, e Zaid Bafdili, aos 54, estiveram perto de marcar, mas não tanto como Gabriel Silva, que, aos 59, voltou a acertar no poste direito, de cabeça, após centro de Daniel Costa.



Ao contrário da formação lisboeta, os madrilenos foram eficazes e selaram a reviravolta, aos 63 minutos, num remate de primeira à entrada da área, em zona frontal, de Roberto Martín, após nova assistência de Carlos Díez.



Em desvantagem, o Sporting nunca desistiu de, no mínimo, forçar os penáltis, mas Zaid Bafdili atirou ao lado, aos 69 minutos, Rayhan Momade às malhas laterais, aos 73, e Sandro Ferreira também não conseguiu marcar, aos 78 e 83.



O Real Madrid segue, assim, pela quinta vez para a ‘final four’, repetindo 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2019/20, época em que bateu na final o Benfica (3-2), marcando encontro nas ‘meias’ com o PSG, enquanto o Sporting não repete a presença de 2022/23.



