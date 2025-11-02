Sporting procura pontos em Turim, Benfica `obrigado` a vencer Leverkusen

Os bicampeões nacionais, que já venceram em casa o Kairat Almaty (4-1) e o Marselha (2-1), vão regressar a Itália, local onde sofreram a única derrota até ao momento, frente ao Nápoles (2-1).



Os ‘leões’ enfrentam a Juventus, dos portugueses João Mário e Francisco Conceição, formação que ainda não venceu nenhum jogo da fase de liga, somando dois empates e uma derrota nas rondas anteriores, e que já trocou de treinador, com a saída do croata Igor Tudor e a entrada de Luciano Spalletti.



A equipa de Rui Borges procura pontos para cimentar a sua posição em zona de apuramento para o play-off de acesso aos oitavos de final, mas para isso terá de fazer algo que nunca conseguiu: sair de Turim sem uma derrota.



Este será o quinto duelo entre as duas formações, com o Sporting a registar dois empates em casa e duas derrotas fora, sempre pela margem mínima. Os ‘leões’ nunca venceram em Itália, nos 19 jogos disputados, com 14 derrotas e cinco empates.



O jogo entre a Juventus e o Sporting está agendado para terça-feira, pelas 20:00, um dia antes de o Benfica receber no Estádio da Luz os alemães do Bayer Leverkusen.



Já o Benfica está numa posição mais complicada do que o seu rival lisboeta, uma vez que chega à quarta ronda ainda sem pontuar, depois de derrotas com Qarabag (3-2) em casa, e com Chelsea (1-0) e Newcastle (3-0) fora.



A formação orientada por José Mourinho, que tal como o Ajax são as únicas ainda sem pontos, vai receber os alemães do Bayer Leverkusen, ‘obrigada’ a vencer para manter em aberto a hipótese de apuramento.



Este será o sétimo duelo entre as duas equipas, com o Benfica a somar dois triunfos, três empates e apenas uma derrota frente aos alemães.



Os ‘farmacêuticos’, que contam com o ex-Benfica Grimaldo, também procuram o primeiro trunfo, depois de dois empates e uma derrota nas primeiras rondas da prova.



A quarta ronda tem a particularidade de meter frente a frente duas das cinco equipas com o pleno de vitórias, com o Paris Saint-Germain, dos lusos Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, a receber o Bayern Munique, de Raphael Guerreiro.



Já o Inter Milão recebe o Kairat Almaty, enquanto o Real Madrid visita o Liverpool e o Arsenal o Slavia de Praga.

