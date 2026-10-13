Sporting reina em Lens e lidera com FC Barcelona e Arsenal, Bayern escorrega

A noite acabou por correr de feição aos ‘verdes e brancos’, graças aos pontapés certeiros do colombiano Luis Suárez (22 minutos), o seu sétimo golo em 14 desafios pelo Sporting na ‘Champions’, tornando-se o melhor marcador da história dos ‘leões’ na principal competição europeia de clubes.



O italiano Issa Doumbia, isolado de forma sublime pelo suplente Silas Andersen, assinou o segundo dos ‘leões’, aos 74, um desfecho que colocou o vice-campeão luso no grupo de três emblemas com seis pontos.



Em Londres, com golos de Jurrien Timber (64), Eberechi Eze (67) e Bukayo Saka (71), o Arsenal, finalista vencido na edição passada, só conseguiu superiorizar-se no segundo tempo, na receção aos gauleses do Lille (3-0).



Apesar de não ser titular indiscutível no FC Barcelona, João Cancelo ajudou os ‘culés’ a vencer em Istambul o Galatasaray (4-1), marcando o golo da igualdade, aos 43 minutos, em resposta ao tento inaugural de Batrakov (28), que foi servido pelo luso Rafael Leão.



No segundo tempo, Lamine Yamal assistiu Fermin López (50) e o inglês Anthony Gordon (53), antes de o suplente alemão Adeyemi (65) fechar a contagem.



O seis vezes campeão europeu Bayern Munique, da Alemanha, foi surpreendido na Noruega, onde perdia por 2-0 ao intervalo com o Viking, que marcou por Stensness (dois minutos) e Christiansen (36).



O inevitável Harry Kane ‘apareceu’ no segundo tempo para iniciar a reviravolta, primeiro na conversão de uma grande penalidade, aos 54, e depois de cabeça a ‘boca’ da baliza, aos 60, com o ex-portista Luis Díaz (71) a marcar para dar aquela que parecia ser uma vitória certa.



Depois, o francês Olise, que teve uma noite muito desinspirada, acabou por deixar o relvado da pior maneira, ao atirar a bola à cara de um adversário, recebendo ordem de expulsão, que se revelou fulcral para Haugen (90) fazer o 3-3 final.



Surpreendente foi também o desaire caseiro dos italianos do Inter Milão perante os belgas do Club Brugge (3-4), por culpa do ‘hat-trick’ do italo-alemão Nicolo Tresoldi, sendo que o primeiro golo foi apontado da marca do castigo máximo.



Romeo Vermant, com assistência do internacional luso Carlos Borges, foi o autor do último tento dos belgas e o argentino Lautaro Martínez evidenciou-se com um ‘bis’ nos 'nerazzurri', que também marcaram por Bonny.



Em Madrid, o duelo entre Atlético e Manchester United foi resolvido graças às finalizações de Pablo Barrios, no primeiro minuto, e do nigeriano Ademola Lookman (79), este último numa altura em que Yoro já tinha deixado os ingleses em inferioridade numérica, devido a expulsão.



Os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares nos ‘red devils’.



Um golo de Rrahmani ainda permitiu aos italianos do Nápoles ficarem em vantagem no reduto do Villarreal, em Espanha, onde golos de Mikautadze, de Mouriño e do suplente Oluwaseyi fabricaram a reviravolta e o triunfo por 3-1 do 'submarino amarelo', que teve Renato Veiga como titular.



Um tento solitário de Gruda bastou para os alemães do Leipzig baterem em casa os neerlandeses do PSV Eindhoven (1-0), que desperdiçaram um penálti pelo croata Ivan Perisic.



De resto, à mesma hora que o Sporting venceu em solo francês, o Sabah Baku, do Azerbaijão, com o luso Rodrigo Fernandes entre os suplentes, bateu em casa os checos do Slavia de Praga (2-0), com golos do jamaicano Kaheem Parris e de Joy-Lance Mickels, do Ruanda.



Na quarta-feira prossegue a segunda jornada da 'Champions' com outros nove encontros, entre os quais o Betis-FC Porto e o Manchester City-Paris Saint-Germain, ambos às 20:00 (hora em Lisboa).



