Treinador do PSV Eindhoven apela à confiança da equipa para vencer o Benfica

"Quando ganhamos, há muita confiança. Os jogadores acreditam no que estão a fazer e é sempre bom para o espírito da equipa. Estamos num bom momento, a jogar muito bom futebol e estamos prontos para a primeira destas duas finais", afirmou o técnico.

Em conferência de imprensa de antevisão no Estádio da Luz, em Lisboa, momentos antes do treino de adaptação ao relvado dos `encarnados`, Roger Schmidt elogiou o conjunto português, que apelidou de "muito boa equipa, com muita qualidade individual e opções", tanto em termos futebolísticos, como na gestão da posse de bola.

"A maior força do Benfica é que tem muita qualidade em termos de futebol. São muito bons com bola, a última decisão deles é muito boa, têm muitas opções na frente, como Yaremchuk ou [Gonçalo] Ramos. Vamos ver o `onze` do Benfica amanhã [quarta-feira], mas todos estes jogadores são internacionais e muito bons", realçou o alemão, que alertou para o poderio atacante da equipa portuguesa, orientada por Jorge Jesus.

Roger Schmidt considerou que não existe um favorito para esta eliminatória entre Benfica e PSV Eindhoven, com as duas equipas a respeitarem-se mutuamente e a quererem vencer, de forma a garantir um lugar na fase de grupos da prova `milionária`.

"Temos de estar sempre focados e concentrados, acreditar em nós próprios, jogar bem e seguir a nossa estratégia de jogo. Estamos aqui para ganhar. Vai ser difícil, contra uma muito boa equipa, que tem um treinador muito experiente, mas estamos confiantes em jogar um bom futebol", disse o treinador, que cumpre a segunda época ao serviço do PSV Eindhoven.

A equipa holandesa investiu "muito no início da época para atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões" e, como tal, Roger Schmidt vincou ser necessário "defender como equipa e trabalhar juntos, com os jogadores bem taticamente" para tentar manter o Benfica longe da baliza contrária: "Temos de jogar bem na defesa e no ataque, claro."

O médio holandês Marco van Ginkel também compareceu na sala de imprensa e frisou a confiança existente no plantel holandês, que conta por vitórias os seis jogos oficiais realizados esta temporada, frente aos turcos do Galatasaray (5-1 em casa e 2-1 fora) e os dinamarqueses do Midtjylland (3-0 em casa e 1-0 fora) na Liga dos Campeões, bem como o Ajax (4-0), na Supertaça da Holanda, e Heracles Almelo (2-0) no campeonato.

"Estamos muito confiantes. Começámos muito bem, ganhámos todos os nossos jogos. Foi difícil atingir a Liga dos Campeões e ganhámos contra o Galatasaray e o Midtjylland. Agora, temos outra final em dois jogos. Estamos todos muito ansiosos para começar o jogo", expressou o capitão e médio holandês, de 28 anos.

Marco van Ginkel enalteceu a importância da eliminatória para o PSV Eindhoven, mas alertou para os perigos do Benfica: "Tem uma boa equipa, um sistema com muitos jogadores atacantes, mas nós conseguimos sempre marcar um golo. Estou muito confiante. Vamos tentar tornar o jogo muito complicado para o Benfica."

Desafiado a apontar os principais jogadores das `águias`, van Ginkel destacou a função dos laterais na linha de cinco defesas, para além do ataque benfiquista, embora tenha elogiado o médio alemão Julian Weigl, com quem reparte a mesma posição no campo.

PSV Eindhoven e Benfica defrontam-se na quarta-feira, às 20:00, em partida da primeira mão do `play-off` de apuramento para a Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do alemão Felix Brych, em que os dois conjuntos procurarão ganhar vantagem para o segundo jogo, em 24 de agosto, nos Países Baixos.

