Treinador do Qarabag assume "alegria e responsabilidade" por defrontar o Benfica

”Gostaríamos de ter tido mais tempo de treino, mas achamos que estamos preparados para este jogo. É um momento muito especial, estamos há muitos anos a tentar entrar [na Liga dos Campeões] e por três vezes batemos na trave e perdemos nos play-offs. Agora, estamos na prova e vai ser uma grande alegria e uma grande responsabilidade para nós”, afirmou o treinador do conjunto azeri.



Em conferência de antevisão realizada na sala de imprensa do Estádio da Luz, Gurbanov reconheceu que o clube que representa, assim como os seus jogadores, viverão um ponto alto. “É um momento para aproveitar. Vamos tentar fazer bons jogos e mostrar o que somos capazes”, avançou.



Ao lado do treinador encontrava-se Kady Borges, médio brasileiro que já alinhou em Portugal, ao serviço de Estoril Praia e Vilafranquense, e que assumiu ter perfeita noção do desafio que encontrará pela frente.



“Digo sempre que o jogo mais importante é o próximo mas, obviamente, pela expressão que este jogo tem, este é um dos mais importantes da minha carreira. O Benfica tem grandes jogadores, alguns deles foram campeões mundiais. Estudámo-los, estamos preparados e, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo”, desejou o brasileiro de 29 anos.



Kady lidera um ‘pelotão’ de jogadores do Qarabag que, num passado recente, representou clubes portugueses - Fabijan Buntic (ex-Vizela), Dani Bolt (ex-Torreense), Pedro Bicalho (ex-Alverca), Chris Kouakou (ex-Mafra), Camilo Durán (ex-Portimonense), Matheus Silva (ex-Moreirense) e Kevin Medina (Chaves, entre vários emblemas nacionais).



“Pelos anos que lá passámos sabemos o quão difíceis são os jogos. Ter bastantes pessoas que passaram aqui por Portugal não interferirá muito no jogo, mas há sempre a experiência”, considerou o médio brasileiro.



Benfica e Qarabag defrontam-se às 20:00 de terça-feira, no Estádio da Luz, a contar para a primeira jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões de futebol, com arbitragem do belga Erik Lambrechts.



