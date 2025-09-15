Treinador do Qarabag assume "alegria e responsabilidade" por defrontar o Benfica
O treinador do Qarabag, Gurban Gurbanov, assumiu esta segunda-feira a "grande alegria e responsabilidade" de defrontar o Benfica na antevisão ao duelo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.
”Gostaríamos de ter tido mais tempo de treino, mas achamos que estamos preparados para este jogo. É um momento muito especial, estamos há muitos anos a tentar entrar [na Liga dos Campeões] e por três vezes batemos na trave e perdemos nos play-offs. Agora, estamos na prova e vai ser uma grande alegria e uma grande responsabilidade para nós”, afirmou o treinador do conjunto azeri.
Em conferência de antevisão realizada na sala de imprensa do Estádio da Luz, Gurbanov reconheceu que o clube que representa, assim como os seus jogadores, viverão um ponto alto. “É um momento para aproveitar. Vamos tentar fazer bons jogos e mostrar o que somos capazes”, avançou.
Ao lado do treinador encontrava-se Kady Borges, médio brasileiro que já alinhou em Portugal, ao serviço de Estoril Praia e Vilafranquense, e que assumiu ter perfeita noção do desafio que encontrará pela frente.
“Digo sempre que o jogo mais importante é o próximo mas, obviamente, pela expressão que este jogo tem, este é um dos mais importantes da minha carreira. O Benfica tem grandes jogadores, alguns deles foram campeões mundiais. Estudámo-los, estamos preparados e, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo”, desejou o brasileiro de 29 anos.
Kady lidera um ‘pelotão’ de jogadores do Qarabag que, num passado recente, representou clubes portugueses - Fabijan Buntic (ex-Vizela), Dani Bolt (ex-Torreense), Pedro Bicalho (ex-Alverca), Chris Kouakou (ex-Mafra), Camilo Durán (ex-Portimonense), Matheus Silva (ex-Moreirense) e Kevin Medina (Chaves, entre vários emblemas nacionais).
“Pelos anos que lá passámos sabemos o quão difíceis são os jogos. Ter bastantes pessoas que passaram aqui por Portugal não interferirá muito no jogo, mas há sempre a experiência”, considerou o médio brasileiro.
Benfica e Qarabag defrontam-se às 20:00 de terça-feira, no Estádio da Luz, a contar para a primeira jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões de futebol, com arbitragem do belga Erik Lambrechts.
