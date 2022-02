Veríssimo diz que Benfica tem as mesmas possibilidades que Ajax na `Champions`

Nelson Veríssimo fez, no Seixal, a antevisão do encontro dos oitavos de final da `Champions` e, confrontado com as hipóteses da sua equipa frente ao poderio ofensivo do adversário, não teve dúvidas em afirmar que as hipóteses de apuramento dos dois clubes são repartidas de igual forma.

"É 50-50. Na minha opinião, e é dito de forma genuína, não estou aqui com bazófias", atirou Veríssimo.

Há que "reconhecer que têm qualidade", prosseguiu o técnico, sobre o adversário de quarta-feira, sem deixar de afirmar que se deve "reconhecer que o Benfica também tem `essa qualidade`" e que já o demonstrou "em muitos jogos, embora não com a consistência que todos desejariam".

"Mas o jogo de amanhã [quarta-feira], na nossa opinião, tem características diferentes, portanto dividiria esse favoritismo em 50-50", concluiu Nelson Veríssimo.

O "poderio ofensivo" do Ajax, de resto, foi um tema várias vezes abordado, mas Veríssimo mantém a confiança numa vitória, apesar de admitir que vai enfrentar "um adversário com muita qualidade" e que é, "neste momento, uma das melhores equipas da Europa".

"Primeiro que tudo, reconhecer que há pontos fortes na equipa do Ajax, mas também fragilidades que podemos explorar. E é o que nós vamos fazer, reconhecendo que vai ser um jogo difícil, mas estamos muito motivados para fazer esse jogo, contra uma das boas equipas da Europa", analisou o treinador do Benfica.

Por isso, o técnico apontou que "esse poderio" ofensivo do Ajax "tem de ser o ponto de partida" para preparar a estratégia para levar de vencida os holandeses, mas lembrou que a equipa não pode focar-se "apenas nisso".

"Também temos de nos focar naquilo que podemos fazer com bola. Podemos, devemos e vamos fazer", assegurou.

E depois de assumir que "as dinâmicas e rotinas de jogo da equipa" do Ajax "estão identificadas", Veríssimo estabeleceu as "estratégias em termos defensivos para superar esse poderio".

"Temos de estar com um alto grau de compromisso, muito ativos desde o início do jogo, ter prazer em ter a bola no momento ofensivo, mas também, nalguns momentos, porque isso vai acontecer, também ter sem bola o prazer que temos com bola, porque isso vai diferenciar as equipas", afirmou o treinador.

Antes do técnico, também o defesa Jan Vertonghen, que já eliminou o Ajax da Liga dos Campeões, quando se encontrava ao serviço do Tottenham, tinha garantido no auditório do Benfica Futebol Campus que os `encarnados` vão "tentar fazer a mesma coisa".

"Sim, queremos passar após os dois jogos e temos uma equipa com qualidade defensiva, mas podemos atacar também. Aqui em casa, com os adeptos, a Luz é um Estádio com grande história e vamos dar o nosso melhor na Europa e nos outros jogos também", prometeu o internacional belga.

O Benfica recebe o Ajax na quarta-feira, em encontro dos oitavos de final da Liga dos Campeões com início marcado para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

A equipa dos Países Baixos apurou-se para esta fase da competição em primeiro lugar do grupo C, à frente do Sporting, com seis vitórias noutros tantos encontros, entre as quais os triunfos expressivos sobre os `leões` em Lisboa (5-1) e Amesterdão (4-2).

Já a equipa orientada por Nelson Veríssimo foi segunda classificada no grupo E, atrás do Bayern Munique, e deixou para trás o FC Barcelona, `relegado` para a Liga Europa.