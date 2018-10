Zeca sente o AEK macio para defrontar o Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Out, 2018, 12:26 / atualizado em 02 Out, 2018, 12:26 | Liga dos Campeões

O problema para o adversário do Benfica é a falta de experiência na Liga dos Campeões é a opinião de Zeca, futebolista português que se naturalizou grego e é internacional pelos helénicos.



Zeca jogou seis épocas e meia no Panatinaikos, da Grécia, agora anda pelo Copenhaga da Dinamarca e diz que o AEK é muito parecido com o PAOK que o Benfica eliminou no “play-off” de acesso á Liga dos Campeões.





Zeca que em Portugal jogou no Casa Pia e no Vitória de Setúbal confessa que não vai torcer por ninguém neste desafio.Benfica e AEK têm zero pontos. As duas equipas perderam os primeiros desafios e procuram esta noite a primeira vitória.