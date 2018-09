André Silva `bisa` contra o Real Madrid

RTP Comentários 26 Set, 2018, 23:22 | Espanha

André Silva, que contou com o compatriota Daniel Carriço em campo, precisou de 17 minutos para marcar, concluindo da melhor forma uma iniciativa de Jesus Navas na esquerda.



Volvidos apenas quatro minutos, em contra-ataque, o ponta de lança luso estava no sítio certo para recarregar defesa de Courtois e assim materializar, com o seu sexto tento no campeonato, em novo golo uma entrada muito forte dos sevilhanos.



Aos 39, na sequência da insistência após um canto, a defesa 'blanca' subiu e não recuperou, permitindo ao francês Ben Yedder fazer o 3-0, que castigava a amorfa equipa de Julen Lopetegui.