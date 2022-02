Aubameyang é reforço do FC Barcelona até 2025

”, refere o clube espanhol na sua página oficial.Na nota, o "Barça" não explica a inclusão de uma possibilidade de saída em 2023, referindo apenas que os detalhes da apresentação do jogador, cujo contrato com o Arsenal terminou por mútuo acordo, serão dados em breve.Na terça-feira, o Arsenal oficializou a saída de Aubameyang, depois de quatro épocas e meia do jogador ao serviço dos "gunners", e numa época em que foi afastado das escolhas do treinador Mikel Arteta, por questões disciplinares.O internacional pelo Gabão, de 32 anos, chegou ao clube da capital inglesa, no qual atuam os portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares, em janeiro de 2018, proveniente dos alemães do BoruSsia Dortmund, tendo chegado a capitão da equipa.

Ao serviço do Arsenal, "Auba" anotou um total de 92 golos em 162 encontros oficiais.