"Champions". Pedri regressa aos eleitos do FC Barcelona

Os dois jogadores, que haviam falhado os últimos encontros por lesão, já treinaram na segunda-feira com o grupo de trabalho, mas o holandês Ronald Koeman, ex-técnico dos encarnados, optou por fazer regressar apenas Pedri.De volta aos eleitos, depois de terem falhado no domingo o embate com o Levante (3-0), para a Liga espanhola, estão também o médio holandês Frenkie de Jong, que cumpriu castigo nesse jogo, e o polivalente Sergi Roberto, recuperado de uma gastroenterite.Para o embate com os encarnados, Koeman chamou um total de 22 jogadores.Na primeira jornada, o FC Barcelona perdeu por 3-0 na receção aos alemães do Bayern Munique, enquanto a formação líder 100% vitoriosa da I Liga portuguesa empatou a zero no reduto dos ucranianos do Dinamo de Kiev.O encontro entre o Benfica e o FC Barcelona, da segunda jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, realiza-se na quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.: Ter Stegen, Neto e Iñaki Peña.

- Defesas: Dest, Piqué, Ronald Araújo, Lenglet, Mingueza, Umtiti e Eric García.

: Sergio Busquets, Riqui Puig, Philippe Coutinho, Pedri, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Nico González e Gavi.: Memphis Depay, Ansu Fati, Demir e Luuk de Jong.