Daniel Carriço regressa de lesão para ajudar o Almería

“A minha carreira é longa, tenho experiência de bons e maus momentos. Sabíamos que este mau momento poderia chegar, chegou, e agora tenho a certeza de que temos equipa para sair desta situação e iniciar uma nova dinâmica”, disse o ex-jogador do Sevilha.



O central luso mostrou-se feliz por estar de volta ao grupo após “três longos e duros meses”, uma vez que “ninguém gosta de estar lesionado e de parte”, e espera agora integrar em breve os convocados e contribuir com o seu “grão de areia” para o sucesso da equipa.



Sobre isso, não tem dúvidas: “Tenho a certeza de que vamos quebrar esta sequência negativa. Na sexta-feira, jogamos com o Ibiza, que tem esta dificuldade adicional de ter mudado de treinador e sistema de jogo, mas queremos voltar às vitórias”, disse Carriço.



O Almería não vence há cinco jogos, somando quatro derrotas e um empate, o que relegou a equipa para o terceiro lugar do segundo escalão espanhol, fora dos dois primeiros que dão qualificação direta para La Liga.



Ainda em relação ao jogo com o Ibiza, Carriço prevê dificuldades e um duelo muito exigente, dando a solução para ultrapassar o adversário, que passa por o Almería ser igual a si próprio e “jogar da mesma forma com que iniciou a temporada, muito concentrado e com intensidade tremenda, sem desistir de nenhuma jogada”.