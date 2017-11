Duda regressa ao Málaga como treinador dos jovens

Mário Aleixo - RTP 17 Nov, 2017, 12:02 / atualizado em 17 Nov, 2017, 12:02 | Espanha

O médio é o jogador com mais jogos na história do emblema espanhol com 348 partidas e é o terceiro melhor marcador da história do clube com 35 golos.



Duda venceu a Taça Intertoto da UEFA em 2003, atingiu os quartos de final da Liga dos Campeões em 2012/13 pelo Málaga e jogou por Portugal no Mundial2010, na África do Sul.