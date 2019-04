FC Barcelona conquista liga espanhola pela 26ª vez

Lusa Comentários 27 Abr, 2019, 21:43 / atualizado em 27 Abr, 2019, 21:46 | Espanha

Um golo do argentino Lionel Messi, aos 62 minutos, deu o triunfo ao FC Barcelona, que teve o português Nelson Semedo no `onze` inicial.

Com três jornadas por disputar, os `blaugrana` passaram a somar 83 pontos, mais nove do que o Atlético de Madrid, sobre o qual têm vantagem no confronto direto.

Este é o segundo título consecutivo do FC Barcelona, que passa a ter 26 cetros, menos sete do que o Real Madrid, recordista de troféus.