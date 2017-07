Fernando Torres continua no Atlético Madrid na próxima época

Lusa 05 Jul, 2017, 22:29 | Espanha

“Estou muito feliz por continuar no clube por mais um ano”, afirmou Torres, em declarações ao sítio do Atlético de Madrid, em cuja academia entrou com 11 anos e passou pelos vários escalões de formação até se estrear na equipa principal na época 2000/01, frente ao Leganés, no estádio Vicente Calderón, a 27 de maio de 2001.



A partir daí, consolidou-se na equipa principal, alcançou a subida à I Divisão e converteu-se na sua figura mais emblemática durante as seis épocas que vestiu a camisola dos ‘colchoneros’ até se transferir para o futebol inglês, primeiro para o Liverpool, depois para o Chelsea, conquistando títulos, tal como ao serviço da seleção espanhola, com a qual se sagrou duas vezes campeão europeu (2008 e 2012) e uma vez campeão mundial (2010).



No mercado de inverno da época 2014/15, regressou ao Vicente Calderón, onde foi alvo de uma receção calorosa por parte dos adeptos do clube, e nestas últimas duas épocas e meia marcou 28 golos.



Recorde-se que o Atlético Madrid está proibido de inscrever jogadores no mercado de verão, em julho e agosto, devido a irregularidades na contratação de jogadores menores.



O indeferimento do recurso do Atlético para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) da pena imposta pela FIFA, vai ‘barrar’ o reforço do plantel madrileno até janeiro de 2018.



O ‘vizinho’ Real Madrid também tinha sido alvo do mesmo castigo, mas, neste caso, o recurso ao TAS permitiu aos ‘merengues’ ver reduzida a pena para apenas o mercado de inverno.