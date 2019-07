Partilhar o artigo Griezmann assina pelo Barcelona por cinco épocas e fica com clausula de 800 milhões de euros Imprimir o artigo Griezmann assina pelo Barcelona por cinco épocas e fica com clausula de 800 milhões de euros Enviar por email o artigo Griezmann assina pelo Barcelona por cinco épocas e fica com clausula de 800 milhões de euros Aumentar a fonte do artigo Griezmann assina pelo Barcelona por cinco épocas e fica com clausula de 800 milhões de euros Diminuir a fonte do artigo Griezmann assina pelo Barcelona por cinco épocas e fica com clausula de 800 milhões de euros Ouvir o artigo Griezmann assina pelo Barcelona por cinco épocas e fica com clausula de 800 milhões de euros

Tópicos:

Atlético, Barcelona,