Imprensa espanhola relata "pesadelo" do FC Barcelona na Luz

“Isto é um pesadelo”, titula o catalão Sport, falando de “outra dolorosa derrota na Europa”, depois do 0-3 caseiro com o Bayern Munique, e adiantando que “o Barça caiu claramente em Lisboa e a sua qualificação para os oitavos de final corre perigo”.



Ainda de acordo com o mesmo jornal, o treinador holandês Ronald Koeman “está preso por um fio”, sendo que “ninguém no clube quis tomar uma decisão a quente” na noite de quarta-feira, preferindo “umas horas para refletir”.



Para o também catalão Mundo Deportivo, o FC Barcelona está “contra as cordas”, sendo que “outra dura derrota deixa Koeman muito tocado e a equipa perto da eliminação”.



Quanto aos diários desportivos da capital, a Marca fala de um “sinistro total”, adiantando: “Benfica passa por cima de um Barça penoso”.



“A continuidade de Koeman está mais em dúvida que nunca”, escreve ainda o jornal madrileno, acrescentando que “a qualificação 'blaugrana' ficou muito complicada”.



Quanto ao As, também de Madrid, o título é “afundados”, numa primeira página em que se pode ler que “o Barça volta a colapsar em Lisboa”, em alusão aos 2-8 com o Bayern Munique, também na Luz, nos "quartos" da edição 2019/20 da Liga dos Campeões.