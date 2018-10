Julen Lopetegui está a horas do adeus ao Real Madrid

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Out, 2018, 10:01 / atualizado em 29 Out, 2018, 10:01 | Espanha

O programa televisivo espanhol “El Chiringuito”, já revelou que durante a tarde desta segunda-feira será anunciada a decisão do treinador e do clube madrileno porem fim ao vínculo contratual que os une.



A decisão que será transmitida por Florentino Pérez ao ex-selecionador espanhol numa reunião que se poderá realizar ainda durante esta manhã.



Aoque foi possível apurar Santiago Solari, treinador do Real Castilla, poderá ssumir na condição de treinador interino a condução da equipa “merengue” no jogo contra o Melilla, para a Taça do Rei.



Segundo a generalidade da comunicação social espanhola ainda esta segunda-feira poderá ocorrer um encontro entre o presidente do Real Madrid Florentino Perez e Antonio Conte, técnico italiano que se encontra sem trabalho depois de ter deixado o Chelsea no final da última temporada.



Segundo o jornal espanhol “Marca” Lopetegui despediu-se dos jogadores no balneário de Camp Nou, após o jogo com o Barcelona em que o Real foi goleado por 5-1.