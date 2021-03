"La Liga". Atlético de Madrid cede empate frente ao Getafe

O internacional português João Félix começou a partida no banco de suplentes dos "colchoneros", mas foi lançado por Diego Simeone ao intervalo e viu ser-lhe anulado um golo à passagem da hora de jogo, uma vez que a bola tinha saído pela linha final quando Marcos Llorente efetuou o cruzamento para o avançado luso.



Além de não ter aproveitado a expulsão de Allan Nyom, aos 70 minutos, o Atlético ainda teve de fazer face à boa exibição do guarda-redes do Getafe, David Soría, que anulou algumas iniciativas dos "colchoneros", nomeadamente através de Moussa Dembelé, que dispôs mesmo da melhor ocasião, à entrada para o último quarto de hora.



A poucos dias da visita ao Chelsea, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid somou o quarto jogo sem vencer nos últimos seis na Liga espanhola e, embora se mantenha isolado no topo, com 63 pontos, pode ‘convidar’ a concorrência direta a aproximar-se.



Caso vença no domingo, na receção ao Huesca, o FC Barcelona (56) pode reduzir para quatro pontos a distância para o líder.