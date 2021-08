Laporta diz que renovação de Messi colocava em risco futuro do FC Barcelona

”, afirmou Laporta, em conferência de imprensa.Na quinta-feira, o FC Barcelona anunciou que não iria renovar o contrato com Lionel Messi, que tinha terminado no final de junho, justificando a decisão com “”, mais concretamente regras financeiras impostas pela Liga espanhola (LaLiga) aos clubes.Numa conferência de imprensa que durou mais de uma hora, Laporta, que foi eleito presidente em março, reforçou que o clube tem de”, referiu o presidente dos catalães.Ainda assim, Joan Laporta assegurou que Lionel Messi queria continuar no emblema que representou nos últimos 20 anos: “”.





Ninguém queria este desfecho







”, alertou Laporta.Com esta separação, Lionel Messi, seis vezes vencedor da Bola de Ouro, pode mudar pela primeira vez de clube, aos 34 anos, e depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.Em 14 de julho, a imprensa espanhola tinha revelado que o internacional "alviceleste", que ficou livre em 1 de julho, iria prolongar a ligação ao clube "culé" até ao final da época 2025/26, uma renovação que acabou por não acontecer, uma vez que a La Liga não deu o aval.Messi, que chegou ao "Barça" quando tinha 13 anos, estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 épocas, arrebatou 34 títulos, entre os quais 10 ligas espanholas e quatro ligas dos campeões, além de ter sido eleito por seis vezes "Bola de Ouro" (melhor jogador do mundo) e ter conquistado por seis vezes a "Bota de Ouro" (melhor marcador dos campeonatos europeus).Antes do arranque da temporada passada, Messi enviou um "burofax" ao FC Barcelona, manifestando a sua intenção de deixar o clube, mas, depois, acabou por recuar e cumpriu o último ano de contrato com o FC Barcelona, deixando claro que jamais entraria numa guerra na justiça com o seu clube de sempre.Entretanto, o anterior presidente Josep Maria Bartomeu saiu do clube, voltando Joan Laporta, ao ganhar as eleições realizadas em 7 de março de 2021, sendo que um dos seus principais desafios era garantir a manutenção do futebolista argentino.