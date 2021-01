Marcelino Toral é o novo treinador do Athletic Bilbau

Marcelino Toral, de 55 anos, que assinou contrato com o Athletic Bilbau até 30 de junho de 2022, já disse estar "agradecido" por ter sido o eleito para liderar os "leões" de San Mamés, garantindo "confiança e ambição" para melhorar os resultados do histórico clube.



O treinador asturiano estava sem clube desde que deixou o Valência, em setembro de 2019, sendo demitido em rota de colisão com os dirigentes do clube "che", apesar de ter conquistado a Taça do Rei de Espanha (2018/19) ao serviço do clube.



O novo técnico do Athletic Bilbau, que também conta com passagens por Villarreal e Sevilha, entre outros, sucede a Gaizka Garitano, demitido no domingo, mesmo após a vitória caseira dos bascos frente ao Elche.