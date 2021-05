Oficial. Zinedine Zidane deixa o Real Madrid

É o fim da linha para Zinedine Zidane: o jornal espanhol "AS" adianta que o técnico francês anunciou ontem a sua decisão de deixar o comando técnico do Real Madrid aos jogadores e à direção do clube.

A hipótese, acrescenta a publicação, já vinha a ser pensada há muito tempo e não estava dependente da conquista da La Liga, que acabou por não acontecer.







Zidane pediu uns dias depois do último jogo da Liga Espanhola para pensar no seu futuro e anunciou a conclusão ontem.

O técnico, que tinha contrato até 2022, anunciou a decisão aos responsáveis, antes de enviar mensagens a cada um dos jogadores com um agradecimento pelo compromisso dos mesmos e o anúncio da sua saída.Eis o comunicado do clube "merengue":

"O Real Madrid comunica que Zinedine Zidane decidiu finalizar a sua atual etapa como treinador do nosso clube. É tempo de respeitar a sua decisão e mostrar o nosso agradecimento pelo seu profissionalismo, dedicação e paixão todos estes anos e por aquilo que representa para o Real Madrid. Zidane é um dos maiores mitos do Real Madrid e sua lenda vai mais além do que treinador e jogador do nosso clube. Ele sabe que está no coração dos adeptos e que o Real Madrid é e será sempre a sua casa".