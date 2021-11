Osasuna empata com Elche e soma sexto jogo seguido sem vencer

Os dois golos da partida surgiram nos primeiros 20 minutos, com o Osasuna a abrir o marcador logo aos sete minutos, pelo avançado croata Ante Budimir, de grande penalidade, e o Elche a restabelecer o empate ao minuto 19, pelo médio Fidel.



O resultado não se alterou até final e o Osasuna, que já esteve nos lugares de acesso à Europa e que não vence há seis jornadas consecutivas, nas quais somou três empates e três derrotas, segue em 10.º lugar, com 20 pontos.



Por seu lado, este ponto conquistado permitiu ao Elche sair da zona de despromoção, ocupando agora o 17.º lugar, o primeiro acima da "linha de água", com 12 pontos, os mesmos do Cadiz, que foi goleado nesta jornada na receção ao Atlético Madrid, por 4-1, e é o 18.º.



O campeonato espanhol é liderado pelo Real Madrid, com 33 pontos, seguido do rival da mesma cidade, o Atlético, e da Real Sociedad (mais um jogo), ambos com 29, e do Sevilha, com 28.