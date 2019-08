Paulo Oliveira marca nas duas balizas na derrota do Eibar

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Ago, 2019, 08:21 / atualizado em 18 Ago, 2019, 08:21 | Espanha

Paulo Olvieira foi o protagonista no jogo do Eibar pelos bons e maus motivos | Epa

De regresso ao principal escalão, os maiorquinos colocaram-se em vantagem por Daniel Rodríguez, aos quatro minutos, mas o central luso empatou a partida, aos 57, na sequência de um canto.



Contudo, Paulo Oliveira, que está a iniciar a terceira época ao serviço do Eibar, acabou por estar na origem da derrota da sua equipa, ao marcar um autogolo, aos 75 minutos, desviando um cruzamento de um adversário.



Villarreal e Granada proporcionaram o jogo mais emocionante da ronda inaugural, até ao momento, ao empatarem 4-4 na cidade valenciana.



Santi Cazorla (35 minutos), Moi Gómez (53), Gerard Moreno (65) e Samuel Chukwueze (73) apontaram os tentos do "submarino amarelo", enquanto Fede Vico (46+6), Darwin Machis (62), Roberto Soldado (75) e Antonio Puertas (81) marcaram para o Granada, que contou com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte de início.



Gonçalo Guedes e Gameiro empatam



Já o Osasuna foi a Leganés vencer por 1-0, graças a um golo do argentino Luis Ávila, aos 75 minutos.Antes, o Real Madrid também tinha entrado da melhor forma na prova, ao vencer por 3-1 o Celta de Vigo, com golos de Karim Benzema, Toni Kroos e Lucas Vázquez, aos 12, 61 e 80 minutos, respetivamente.Em tempo de compensação, Iker Losada reduziu para o Celta de Vigo, aos 90+1 minutos, numa partida em que o médio croata Luka Modric foi expulso, aos 56.O Valência, com o internacional português Gonçalo Guedes nas opções iniciais, cedeu um empate 1-1 nos últimos segundos da receção à Real Sociedad. Kevin Gameiro adiantou o conjunto "che", aos 58 minutos, mas falhou uma grande penalidade, aos 90+5.O golpe de teatro operado pela Real Sociedad surgiu quando Francis Coquelin colocou a mão à bola dentro da área e permitiu que Mikel Oyarzabal empatasse o jogo, de penálti, aos 90+11.Na véspera, o bicampeão FC Barcelona estreou-se na Liga espanhola com uma derrota em Bilbau (1-0), no jogo que marcou o arranque da edição 2019/20.