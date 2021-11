Pedri eleito "Golden Boy" do futebol mundial

Pedro González Lopez (Pedri), que pode defrontar terça-feira os encarnados, em jogo da "Champions" na Cidade Condal, comemora 19 anos na quinta-feira e vai suceder como "golden boy" ao avançado norueguês Haaland, curiosamente ao serviço do adversário alemão do Sporting, quarta-feira, na Liga dos Campeões, Borussia Dortmund.



Pedri chegou ao FC Barcelona em 2020, após transferência do Las Palmas, e ajudou à conquista da Taça do Rei de Espanha. Seguiu-se convocatória para a seleção "roja" e presença no Europeu2020, entre junho e julho, tendo a Espanha sido batida nas meias-finais pela campeã Itália, no desempate por grandes penalidades.



O médio ainda representou a "roja" no torneio olímpico de Tóquio2020, em agosto, voltando a receber a medalha de prata, na final perdida diante da seleção do Brasil.



O Tutttosport elegeu ainda o avançado polaco dos alemães do Bayern Munique, igualmente adversário do Benfica na "Champions", Robert Lewandowski, como "jogador de ouro" e a holandesa Lieke Martens (FC Barcelona) como "jogadora de ouro" do futebol feminino.



Os antigos jogadores do Benfica João Félix (Atlético Madrid, Esp) e Renato Sanches (Lille, Fra) foram os portugueses já distinguidos com o prémio "Golden Boy", respetivamente em 2019 e 2016.