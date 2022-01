Real Madrid conquista Supertaça de Espanha

onde o líder da Liga espanhola se superiorizou ao atual nono classificado, que falharia um penálti nos minutos finais.





Fruto da sua supremacia, os "merengues" adiantaram-se aos 38 minutos, com Rodrigo, em lance individual sobre a direita, a entrar na área e a assistir Luka Modric, com o croata a rematar colocado na zona frontal, sem defesa.





Em cima do intervalo, na sua melhor situação na etapa inicial, os bascos viram um remate de Oihan Sancet passar a escassos centímetros da trave da baliza de Courtois.





A hipotética reação do Athletic Bilbau sofreu um forte revés aos 50 minutos, num remate à queima-roupa de Benzema cortado pelo braço de Yeray Alvarez, infração sinalizada pelo VAR: o gaulês converteu o penálti, fazendo o 2-0.





O Bilbau passou a dominar territorialmente, mas com um futebol previsível e quase inofensivo, perante um oponente eximiu a defender.





Aos 87 minutos, o jogo poderia ter começado a virar, quando o árbitro, após consultar o VAR, marcou penálti em cabeceamento de Raul Garcia que desviou, também à queima-roupa, no braço do ex-portista Éder Militão, que acabou por ser expulso.





Valeu aos "merengues" uma defesa, superior, de Courtois, que se atirou para a direita, mas deixou o pé esquerdo para trás, negando assim o golo a Raul Garcia e poupando a sua equipa a um natural sufoco final.





Este é o 12.º título do Real Madrid na Supertaça, ficando a um do FC Barcelona, recordista, enquanto o Athletic Bilbau e o Deportivo da Corunha fecham o pódio, com três êxitos cada um.





Nas meias-finais, o Real Madrid tinha vencido o FC Barcelona, por 3-2, após prolongamento, enquanto o Athletic Bilbau tinha dado a volta para ganhar ao Atlético de Madrid, de João Félix, por 2-1.