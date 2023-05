Real Madrid perde e "entrega" título ao Barça

Com 15 pontos por disputar, o FC Barcelona soma 82, contra 68 dos "merengues", que esta quarta-feira podem ceder o segundo lugar ao Atlético de Madrid, caso os "colchoneros", que estão a dois pontos (66), vençam na receção ao Cádiz, 15.º. Já a Real Sociedad é quarta, com 61, e mantém-se em zona de acesso direto à Liga dos Campeões da próxima temporada.



Com uma conjugação de resultados favorável, os catalães podem celebrar o seu 27.º título na próxima jornada - agendada para o fim de semana de 13 e 14 de maio - e logo no terreno do rival Espanyol, sendo certo que um triunfo frente aos "periquitos" assegura automaticamente a conquista aos "blaugrana".



Depois de uma primeira parte muito equilibrada, na qual sobressaíram os guarda-redes, a Real Sociedad adiantou-se na sequência de uma escorregadela de Éder Militão, que, pressionado por um adversário, acabou por fazer um mau atraso para Courtois, com o japonês Takefusa Kubo a chegar primeiro à bola e a marcar o 1-0.



A situação dos forasteiros complicou-se ainda mais quando, aos 61, o defesa Dani Carvajal foi expulso, após ser admoestado com o segundo cartão amarelo.



Os bascos sentenciaram o desafio aos 85, no seguimento de um lançamento longo para Ander Barrenetxea, que fixou o resultado, que permitiu ao conjunto de San Sebastián aumentar provisoriamente para oito pontos o avanço sobre o quinto colocado, Villarreal, que na quarta-feira visita o "aflito" Valência.



Horas antes, o FC Barcelona sentiu inesperadas dificuldades para se impor na receção ao Osasuna, por magro 1-0, mesmo jogando em vantagem numérica desde os 27 minutos, valendo-lhe o golo do veterano defesa Jordi Alba, aos 85.



O Almería venceu o lanterna-vermelha Elche, por 2-1, e ganhou alguma folga na fuga aos lugares de despromoção, sendo que, por outro lado, sentenciou a descida do adversário, que, com 16 pontos, já não tem qualquer possibilidade de escapar à queda para o segundo escalão.