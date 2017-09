Real Madrid vence com `bis` de Dani Ceballos

Lusa 23 Set, 2017, 18:26 | Espanha

Numa aparente crise de resultados, a equipa de Zinedine Zidane vinha de uma derrota com o Betis (1-0) a meio da semana, naquele que foi o regresso do internacional português Cristiano Ronaldo, que cumpriu um longo castigo de cinco jogos.



O português foi expulso na primeira mão da Supertaça, que o Real viria a ganhar ao FC Barcelona, mas o castigo foi resultado de um ligeiro empurrão do jogador ao árbitro, quando viu o cartão após uma ação em que punido por alegada simulação de penálti.



Hoje, o Real esteve em vantagem, mas o Alavés ainda igualou por Manu Garcia, antes de Ceballos marcar novamente, ainda na primeira parte.



O triunfo deixa o Real Madrid na quarta posição da Liga, com 11 pontos, numa classificação em que o líder FC Barcelona, com 15 pontos, ainda poderá dilatar a vantagem, após a visita de hoje ao Girona.



Na quarta-feira, os ‘merengues’ perderam a oportunidade de ultrapassar o Santos, de Pelé, ficando pelos 73 jogos consecutivos a marcar, depois de ficarem em branco na receção ao Betis de Sevilha.



Nos jogos de hoje da liga espanhola, destaque também para o Atlético Madrid, que impôs a primeira derrota ao Sevilha, no novo estádio Metropolitan (2-0), com golos de Carrasco e Griezmann.



Os ‘colchoneros’ são segundos, com 14 pontos, a um do FC Barcelona, mas com mais um jogo disputado.