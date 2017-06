«Só pode ser confusão» diz Florentino Pérez sobre CR7

RTP 19 Jun, 2017, 23:45 / atualizado em 19 Jun, 2017, 23:47 | Espanha

Florentino Pérez referiu nesta entrevista à Onda Cero que: "Não tenho falado com Cristiano Ronaldo. O que sei li nos jornais, não devemos tirar conclusões"



O re-eleito presidente do Real insiste que "o jogador tem um contrato com uma cláusula de 1.000 milhões e o que aconteceu ele vai contar-me quando acaabar o compromisso importante que tem na Rússia."



Florentino Pérez explica em relação à divida fiscal que se fala em Espanha por parte de CR7 que "tudo é muito estranho, porque Cristiano Ronaldo como pessoa tem um grande caracter além de ser um grande jogador. Eu vou falar com ele quando voltar e ver o que me diz"





O presidende do Real conclui que: " Todos devem cumprir as suas obrigações fiscais, acredito que também ele tenha cumprido essas mesmas obrigações. Segundo me parece, tem a mesma estrutura que tinha em Inglaterra. O Cristiano tem muita personalidade e é muito solidário. Faz um papel social que as pessoas não conhecem. Estou certo de que não fugiu aos seus deveres fiscais, suponho que tudo isto seja uma confusão"