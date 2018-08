Valência mais perto de assegurar Gonçalo Guedes

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Ago, 2018, 07:34 / atualizado em 28 Ago, 2018, 07:34 | Espanha

O clube espanhol fez o anúncio da operação através de um comunicado que publicou no seu “site”, no qual informa que o jogador viajará para Valência a fim de assinar um novo contrato.





Os adeptos do Valência estavam há vários dias na expectativa de que as negociações com o PSG chegassem a bom termo, depois de o treinador Marcelino García Toral ter revelado na passada sexta-feira à imprensa que o acionista maioritário do clube, Peter Lim, estava a fazer todos os possíveis para contratar Gonçalo Guedes, ainda que dentro de certos parâmetros.





Jogador e clube em consonância

Gonçalo Guedes jogou na época passada pelo Valência, por empréstimo do PSG, que o tinha contratado ao Benfica por 30 milhões de euros, e realizou uma grande época, que o levou a ser convocado pelo selecionador português, Fernando Santos, para o Mundial2018, na Rússia.





Entretanto, o avançado luso regressou ao PSG, com o qual tinha contrato, no início da presente temporada, mas não entrava nos planos do novo treinador dos campeões de França, o alemão Thomas Tuchel, que não o convocou para a digressão que a equipa fez à Ásia no final de julho.





"Posso assegurar que Peter vai fazer todos os possíveis para que Gonçalo jogue no Valência, mas sempre de acordo com certos parâmetros que se considerem viáveis, sem entrar em loucuras", disse Marcelino Toral aos jornalistas.O Valência nunca escondeu o interesse em contratar Gonçalo Guedes, já durante a época passada, mas o PSG exigia 70 milhões de euros para transferir o internacional português.