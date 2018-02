Villarreal suspende contrato e salário de Rúben Semedo

Carlos Santos Neves - RTP Comentários 23 Fev, 2018, 14:06 / atualizado em 23 Fev, 2018, 14:08 | Espanha

“O Villarreal CF quer mostrar a sua consternação face aos graves delitos imputados pela juíza do Julgado Número 6 de Llíria ao jogador Rúben Semedo”, começa por escrever o clube no comunicado agora conhecido.





Comunicado oficial: El Villarreal CF decide suspender de empleo y sueldo a Ruben Semedo. https://t.co/V4vvKFyh8o pic.twitter.com/y1PGIClRuu — Villarreal CF (@VillarrealCF) 23 de fevereiro de 2018

Rúben Semedo está acusado detentativa de homicídio, ameaças, ofensas, sequestro, posse ilegal de arma e roubo.

"Tranquilo"



c/ Lusa

“Sempre com o devido respeito pela presunção de inocência, o clube decidiu suspender de emprego e salário o futebolista até que tome uma resolução definitiva do expediente disciplinar que se encontra em processo”, lê-se no mesmo texto.Detido desde terça-feira no comando da Guarda Civil espanhola, Rúben Semedo foi ontem ouvido por uma juíza, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva, justificando esta decisão com o perigo de prossecução de atividade criminosa.Sobre o internacional sub-21 recai a suspeita de ter sequestrado e ameaçado um homem com uma pistola. Juntamente com outras duas pessoas, terá retirado à vítima as chaves do apartamento, furtando depois objetos e dinheiro.Em declarações à agência Lusa, o advogado de Rúben Semedo, Bebiano Gomes, adiantou que o jogador “está tranquilo”.“Estive com ele hoje de manhã, para lhe levar algumas coisas de primeira necessidade. Estava tranquilo, dei-lhe conta das manifestações de apoio que tem recebido de colegas e do sindicato dos jogadores. É sempre um alento”, contou.O advogado indicou ainda ter feito um pedido para que o atleta fosse transferido para uma ala mais tranquila do estabelecimento prisional de Picassent, “onde possa ter uma alimentação de dieta e maior acesso ao ginásio, para poder prosseguir a recuperação da lesão”.A defesa conta apresentar, em breve, recurso da medida de coação. O jogador está envolvido noutros incidentes sob investigação policial.