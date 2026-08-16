Áustria Viena vence no campeonato antes de visitar Sporting de Braga

O jovem defesa alemão Daniel Nnodim, de 18 anos, marcou o primeiro do desafio, aos 33 minutos, e, já no segundo tempo, aos 76, o avançado germânico Julian Hettwer fixou o resultado final.



Com a vitória fora, depois de uma entrada em falso no campeonato, com duas derrotas nas duas primeiras rondas, o Áustria Viena segue no oitavo posto com três pontos, enquanto o adversário é o 12.º e último classificado, ainda sem qualquer ponto.



Para chegar à fase de liga da terceira competição da UEFA, o Sporting de Braga vai medir forças com o Áustria Viena, com o primeiro duelo agendado para a Pedreira, em 20 de agosto, e a segunda e decisiva partida marcada para a capital austríaca, em 27 de agosto.