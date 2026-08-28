Futebol Internacional
Liga Europa Conferência
Copenhaga e Gent no caminho de SC Braga na Liga Conferência
No papel de cabeça de série, o SC Braga conheceu esta sexta-feira os seis adversários da fase de liga da Liga Conferência. As três deslocações dos arsenalistas na condição de visitante são ao norte da Europa.
O ex-jogador e treinador Metin Tekin fazia as honras de ajudar a condução do sorteio, que ditou que o SC Braga, único representante português na Liga Conferência, se deslocaria, por duas ocasiões, à Dinamarca, onde defronta o Copenhaga e o Aarhus, emblema que o Benfica afastou da Liga Europa.
Em ano de estreia na competição, o SC Braga mede forças com: Copenhaga (F), Gent (C), KuPS Kuopio (C), Brann (F), Aarhus (F), Egnatia (C).
A formação bracarense foi quarta colocada na última edição da liga portuguesa e teve de ultrapassar três rondas de qualificação até chegar à fase de liga da terceira prova de clubes da UEFA.
O plantel de Carlos Vicens é a segunda equipa portuguesa a entrar na fase regular da Liga Conferência, desde a sua criação em 2021/22, depois de os rivais minhotos do Vitória SC o terem alcançado em 2024.
Em ano de estreia na competição, o SC Braga mede forças com: Copenhaga (F), Gent (C), KuPS Kuopio (C), Brann (F), Aarhus (F), Egnatia (C).
A formação bracarense foi quarta colocada na última edição da liga portuguesa e teve de ultrapassar três rondas de qualificação até chegar à fase de liga da terceira prova de clubes da UEFA.
O plantel de Carlos Vicens é a segunda equipa portuguesa a entrar na fase regular da Liga Conferência, desde a sua criação em 2021/22, depois de os rivais minhotos do Vitória SC o terem alcançado em 2024.
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