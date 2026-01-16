Fiorentina, finalista vencida duas vezes, defronta Jagiellonia no play-off

A equipa italiana terminou a fase de liga desta época no 15.º lugar e viu-se obrigada a disputar uma eliminatória para aceder aos ‘oitavos’ – para os quais se apuraram diretamente os oito primeiros classificados -, em que terá de medir forças com a formação polaca, 17.ª posicionada.



A Fiorentina foi afastada nas meias-finais da temporada passada, numa edição conquistada pelo Chelsea, depois de ter atingido duas vezes seguidas a final, em 2022/23 e 2023/24, nas quais foi derrotada pelo West Ham (2-1) e o Olympiacos (1-0, após prolongamento), respetivamente.



O sorteio realizado na sede da UEFA colocou também os bósnios do Zrinjski no caminho do Crystal Palace, única equipa inglesa a disputar a prova e uma das grandes favoritas a erguer o troféu, na final agendada para 27 de maio, na cidade alemã de Leipzig.



As duas mãos do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência estão marcadas para 19 e 26 de fevereiro e serão disputadas pelas equipas que terminaram a fase de liga entre o nono e o 24º lugares, com os cabeças de série (classificados entre a nona e a 16.ª posições) a jogarem em casa o segundo encontro.



Os vencedores juntam-se a Estrasburgo, RKS Raków, AEK Atenas, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz e AEK Larnaca no sorteio dos oitavos de final da terceira competição europeia mais importante, a seguir à Liga dos Campeões e à Liga Europa, que se realiza em 27 de fevereiro.



Programa do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência:



Drita, Kos – Celje, Esl



Jagiellonia, Pol – Fiorentina, Ita



KuPS, Fin - Lech Poznan, Pol



Noah, Arm - AZ Alkmaar, Hol



Omonoia, Chp – Rijeka, Cro



Shkëndija, Mcd – Samsunspor, Tur



Sigma Olomouc, Che – Lausana, Sui



Zrinjski, Bos - Crystal Palace, Ing

