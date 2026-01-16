Fiorentina, finalista vencida duas vezes, defronta Jagiellonia no play-off

A Fiorentina, finalista vencida em duas das quatro edições anteriores da Liga Conferência de futebol, defronta o Jagiellonia no play-off de acesso aos oitavos de final de 2025/26, ditou o sorteio realizado hoje em Nyon, na Suíça.

Lusa /

VER MAIS
A equipa italiana terminou a fase de liga desta época no 15.º lugar e viu-se obrigada a disputar uma eliminatória para aceder aos ‘oitavos’ – para os quais se apuraram diretamente os oito primeiros classificados -, em que terá de medir forças com a formação polaca, 17.ª posicionada.

A Fiorentina foi afastada nas meias-finais da temporada passada, numa edição conquistada pelo Chelsea, depois de ter atingido duas vezes seguidas a final, em 2022/23 e 2023/24, nas quais foi derrotada pelo West Ham (2-1) e o Olympiacos (1-0, após prolongamento), respetivamente.

O sorteio realizado na sede da UEFA colocou também os bósnios do Zrinjski no caminho do Crystal Palace, única equipa inglesa a disputar a prova e uma das grandes favoritas a erguer o troféu, na final agendada para 27 de maio, na cidade alemã de Leipzig.

As duas mãos do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência estão marcadas para 19 e 26 de fevereiro e serão disputadas pelas equipas que terminaram a fase de liga entre o nono e o 24º lugares, com os cabeças de série (classificados entre a nona e a 16.ª posições) a jogarem em casa o segundo encontro.

Os vencedores juntam-se a Estrasburgo, RKS Raków, AEK Atenas, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz e AEK Larnaca no sorteio dos oitavos de final da terceira competição europeia mais importante, a seguir à Liga dos Campeões e à Liga Europa, que se realiza em 27 de fevereiro.

Programa do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência:

Drita, Kos – Celje, Esl

Jagiellonia, Pol – Fiorentina, Ita

KuPS, Fin - Lech Poznan, Pol

Noah, Arm - AZ Alkmaar, Hol

Omonoia, Chp – Rijeka, Cro

Shkëndija, Mcd – Samsunspor, Tur

Sigma Olomouc, Che – Lausana, Sui

Zrinjski, Bos - Crystal Palace, Ing
PUB
PUB