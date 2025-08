Santa Clara defronta formação do Kosovo ou da Irlanda caso atinja play-off

Segundo o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça, caso siga em frente, a formação açoriana vai defrontar os kosovares do Ballkani ou os irlandeses do Shamrock Rovers na eliminatória decisiva para marcar presença na fase de liga da terceira competição da UEFA, recebendo nos Açores o seu adversário na primeira mão, em 21 de agosto, e atuando fora na segunda, em 28 de agosto.



Para marcar presença naquela ronda, o Santa Clara terá de ultrapassar a terceira pré-eliminatória, na qual vai deslocar-se na próxima quinta-feira à Irlanda do Norte para defrontar o Larne, recebendo aquela formação na segunda mão uma semana depois (14 de agosto).