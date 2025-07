Santa Clara joga para reverter desvantagem e seguir em frente

Os açorianos perderam com o Varazdin, num jogo decidido a cinco minutos do final, quando Marko Dabro fez o segundo golo da equipa croata, depois de Mamut, de grande penalidade, ter feito o 1-0 (10 minutos), e Firmino o 1-1 para os portugueses (55).



Esta é a segunda vez que o Santa Clara está numa competição da UEFA, depois da estreia em 2021/22, então com a equipa a entrar na segunda pré-eliminatória e a chegar ao ‘play off’, fase em que foi eliminada pelos sérvios do Partizan.



Os açorianos ainda tentam uma estreia inédita na fase final de uma prova de UEFA, precisando de passar esta, a terceira pré-eliminatória e o ‘play off’ para chegaram à tão ambicionada fase de liga.



Caso consiga superar o Varazdin, o Santa Clara sabe que defrontará na terceira pré-eliminatória, agendada para 07 e 14 de agosto, quem sair do confronto entre Larne, da Irlanda do Norte, e Prishtina, do Kosovo.



O jogo de hoje, em São Miguel, tem início às 18:00 locais (19:00 em Lisboa), e terá arbitragem do belga Jasper Vergoote.