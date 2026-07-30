Sporting de Braga aplica ‘chapa 4’ ao Zeleznicar





(Com Lusa)

Na segunda mão da segunda pré-eliminatória, Ricardo Horta, novamente de penálti, como na Sérvia, colocou os bracarenses na frente (27 minutos), Gabriel Silva, com um belo remate, fez o segundo pouco antes do intervalo (44), Pau Victor o terceiro, numa segunda recarga a uma grande penalidade falhada por Ricardo Horta (63), e Fran Navarro fechou o resultado final (84).Na terceira pré-eliminatória, com jogos em 6 e 13 de agosto, o Sporting de Braga vai defrontar os bielorrussos do Dínamo Minsk, que eliminaram os azeris do Neftchi.Após a vitória no reduto dos sérvios por 1-0, o espabnhol Carlos Vicens fez três alterações no ‘onze’, com destaque para a ausência de Hornicek na baliza e a titularidade de Bernardo Fontes, naquele que é um regresso do guardião brasileiro ao Sporting de Braga, após dois anos no Tondela.O guarda-redes internacional checo de 24 anos estará de saída do clube bracarense sete anos depois de ter ingressado nos minhotos e deverá representar um dos maiores encaixes financeiros dos ‘arsenalistas’.Os também reforços Huseinbasic e Gabriel Silva foram as outras novidades, substituindo Diego Rodrigues e Gabri Martínez.O Sporting de Braga assumiu a iniciativa do jogo, mas imprimindo pouca velocidade e, em consequência, sem conseguir criar oportunidades claras de golo ou sequer algum perigo.Nessa toada ‘morna’, surgiu o lance que desbloqueou o jogo, com Popovic a sair tardiamente a um cruzamento da direita atingindo Gabriel Silva - na respetiva grande penalidade, o capitão ‘arsenalista’ fez o primeiro golo (27).De livre direto, João Moutinho obrigou o guarda-redes sérvio a defesa atenta (39) e, pouco antes do intervalo, a turma minhota chegou o segundo golo, o melhor da noite, com um remate em arco de Gabriel Silva ainda fora da área, após passe de Huseinbasic e ainda um subtil toque de Ricardo Horta (44).Poucos segundos depois de ter entrado, Fran Navarro foi derrubado por Popovic (terceiro penálti cometido pelo guarda-redes sérvio na eliminatória), erro do qual se redimiu com duas boas defesas ao remate inicial e recarga de Ricardo Horta, não conseguindo impedir a insistência de Pau Victor.A equipa sérvia era uma nulidade a atacar e a defender cometeu vários erros, num deles ‘oferecendo’ a Fran Navarro a possibilidade de aumentar a contagem, mas, isolado, o avançado permitiu a defesa do guarda-redes contrário (72).O ponta-de-lança espanhol faria mesmo um golo, o quarto e último, numa recarga oportuna após defesa incompleta de Popovic a remate de Dorgeles.