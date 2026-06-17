Liga Europa Conferência
Sporting de Braga contra Zeleznicar na Liga Conferência
O Sporting de Braga vai defrontar os sérvios do Zeleznicar Pancevo na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, determinou o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.
Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência estão marcados para 23 e 30 de julho, com o Sporting de Braga a receber o Zeleznicar Pancevo no encontro da segunda mão.
Os ‘arsenalistas’, quartos classificados da última I Liga portuguesa e semifinalistas da última Liga Europa, vão ter de ultrapassar três pré-eliminatórias para chegarem à fase de liga da Liga Conferência.
Fundado em 1947, o Zeleznicar Pancevo vai fazer a sua estreia nas competições europeias, depois de, em 2025/26, ter conseguido a sua melhor classificação de sempre na Liga sérvia, com o quarto lugar, três anos depois da estreia no primeiro escalão.
No plantel atual da equipa dos ‘ferroviários’ de Pancevo há dois jogadores com passagem por Portugal, o búlgaro Sylvester Jasper, que jogou no Portimonense em 2023/24, e o jovem angolano Simão Pedro, que fez grande parte da formação no Estrela da Amadora.
O Sporting de Braga já fez 10 jogos contra equipas da Sérvia, com as quais tem vantagem, com seis vitórias, três empates e uma derrota.
O Estrela Vermelha é a equipa que mais vezes se cruzou com os ‘arsenalistas’, que, em 2025/26, derrotaram a equipa de Belgrado, por 2-0, na fase de liga da Liga Europa.
Os ‘arsenalistas’, quartos classificados da última I Liga portuguesa e semifinalistas da última Liga Europa, vão ter de ultrapassar três pré-eliminatórias para chegarem à fase de liga da Liga Conferência.
Fundado em 1947, o Zeleznicar Pancevo vai fazer a sua estreia nas competições europeias, depois de, em 2025/26, ter conseguido a sua melhor classificação de sempre na Liga sérvia, com o quarto lugar, três anos depois da estreia no primeiro escalão.
No plantel atual da equipa dos ‘ferroviários’ de Pancevo há dois jogadores com passagem por Portugal, o búlgaro Sylvester Jasper, que jogou no Portimonense em 2023/24, e o jovem angolano Simão Pedro, que fez grande parte da formação no Estrela da Amadora.
O Sporting de Braga já fez 10 jogos contra equipas da Sérvia, com as quais tem vantagem, com seis vitórias, três empates e uma derrota.
O Estrela Vermelha é a equipa que mais vezes se cruzou com os ‘arsenalistas’, que, em 2025/26, derrotaram a equipa de Belgrado, por 2-0, na fase de liga da Liga Europa.
(Com Lusa)