Sporting de Braga contra Zeleznicar na Liga Conferência

(Com Lusa)

Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência estão marcados para 23 e 30 de julho, com o Sporting de Braga a receber o Zeleznicar Pancevo no encontro da segunda mão.Os ‘arsenalistas’, quartos classificados da última I Liga portuguesa e semifinalistas da última Liga Europa, vão ter de ultrapassar três pré-eliminatórias para chegarem à fase de liga da Liga Conferência.Fundado em 1947, o Zeleznicar Pancevo vai fazer a sua estreia nas competições europeias, depois de, em 2025/26, ter conseguido a sua melhor classificação de sempre na Liga sérvia, com o quarto lugar, três anos depois da estreia no primeiro escalão.No plantel atual da equipa dos ‘ferroviários’ de Pancevo há dois jogadores com passagem por Portugal, o búlgaro Sylvester Jasper, que jogou no Portimonense em 2023/24, e o jovem angolano Simão Pedro, que fez grande parte da formação no Estrela da Amadora.O Sporting de Braga já fez 10 jogos contra equipas da Sérvia, com as quais tem vantagem, com seis vitórias, três empates e uma derrota.O Estrela Vermelha é a equipa que mais vezes se cruzou com os ‘arsenalistas’, que, em 2025/26, derrotaram a equipa de Belgrado, por 2-0, na fase de liga da Liga Europa.